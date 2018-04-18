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В Ярославле на месте антимусорного митинга начали собирать макулатуру
18 апреля 2018 17:00
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В центре Ярославля началась экологическая акция, которую проводит мэрия. Здесь сегодня открыли пункт приёма макулатуры. Уже пришли студенты и притащили пачки старых газет. Всё проходит у Знаменской башни. На этом пятачке зазывает всех на акцию человек в костюме миньона, устроили мини-концерт, поют песни, играет музыка.
— Пока здесь человек 10–15, — говорит фотограф 76.ru Саша Савельева.
Но, скорее всего, народу станет больше. В шесть часов сюда собираются прийти митингующие против московского мусора в Ярославле. И хотя пятачок у Знаменской башни как место для митинга районная администрация не согласовала, коммунисты всё равно зовут на протест сюда всех тех, кто против складирования столичных отходов на свалке «Скоково».
Ярославль vs Москва. Мусорный бунт
Фото: Александра Савельева
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