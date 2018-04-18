В Ярославле на месте антимусорного митинга начали собирать макулатуру

Студенты принесли старые газеты

В центре Ярославля началась экологическая акция, которую проводит мэрия. Здесь сегодня открыли пункт приёма макулатуры. Уже пришли студенты и притащили пачки старых газет. Всё проходит у Знаменской башни. На этом пятачке зазывает всех на акцию человек в костюме миньона, устроили мини-концерт, поют песни, играет музыка.

— Пока здесь человек 10–15, — говорит фотограф 76.ru Саша Савельева.

Миньон на акции

Но, скорее всего, народу станет больше. В шесть часов сюда собираются прийти митингующие против московского мусора в Ярославле. И хотя пятачок у Знаменской башни как место для митинга районная администрация не согласовала, коммунисты всё равно зовут на протест сюда всех тех, кто против складирования столичных отходов на свалке «Скоково».