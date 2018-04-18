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Город

Почему горел торговый центр «Вернисаж»: итоги проверки

18 апреля 2018 17:00
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происшествия, торговый центр, Ярославль, пожар

После вчерашнего происшествия в крупном ярославском торговом центре «Вернисаж» прошла проверка.

— Задымление пошло из вентиляционной шахты магазина электроники и бытовой техники «М-Видео», — рассказал главный инженер торгового центра «Вернисаж» Владимир Теранский. — Ответственных за происшествие предстоит выявить следственным органам и специалистам МЧС. Сейчас проверяют компанию, которая обслуживает эту шахту.

В администрации торгового центра говорят, что инцидент не повлиял на их работ Немного лишь пострадали сотрудники «М-Видео». Им пришлось на некоторое время закрыть магазин.

— Есть у них там и офисные помещения, сейчас там из-за проблем с вентиляционной шахтой небольшие неприятности, — рассказали в «Вернисаже». — Придётся им пока окошки открывать.

Вчера из «Вернисажа» эвакуировали около 800 человек. Причиной стали пожар и сильное задымление в торговом центре.

Огромный столб дыма со стороны Фрунзенского района увидели ярославцы и сначала подумали, что он связан с этим происшествием. Но потом выяснилось, что это был другой пожар. Намного страшнее. На 1-й Приволжской улице полыхали два дома. Мы уже писали, как оттуда спасались люди и какие есть версии случившегося.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский/Vk.com
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