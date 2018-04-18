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Город

Под Ярославлем сдадут большой долгострой: где достроят дом

18 апреля 2018 16:09
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строительство, дольщики, недвижимость, Ярославль

Сегодня представители правительства Ярославской области отрапортовали — до конца года будет сдан проблемный дом в посёлке Кузнечиха. Речь идёт о строительстве жилого комплекса «Радужный».

— Квартиры получит 51 участник долевого строительства жилого комплекса «Радужный» из строений № 16 и 17, — пообещал заместитель директора областного департамента строительства Давид Бараташвили. — Также запланировано предоставление здесь жилья дольщикам другого проблемного объекта в Ярославском районе — от застройщика ООО «Версаль».

Сдать два трёхэтажных дома в Кузнечихе застройщик собирался еще в конце 2016 года, но потом сроки постоянно переносились.

— Дел на данном объекте много, — говорит генеральный директор компании-инвестора Юрий Марченко. — Это и устройство крыши, и все внутренние работы, благоустройство, а также подключение сетей: водопровода, канализации, газа. Электричество уже есть, возведено здание котельной.

Накануне чиновники сообщили ещё много хороших новостей для обманутых дольщиков. Например, что работы возобновляются не только в «Радужном», но и в «Зелёном квартале». А ещё они сказали, что заключили договоры и на завершение строительства отдельных многоэтажек на пересечении улиц Саукова и Папанина, в посёлке Сокол, на улице Жуковского и в посёлке Кузнечиха.

Но жалобы от обманутых дольщиков продолжают сыпаться пачками. Вот, что сообщают читатели портала 76.ru.

— Ещё в ноябре 2017 года нашли инвестора для строительства жилого комплекса «Олимпийский» на пересечении Саукова и Папанина. Только работа там не кипит. Пятую секцию доделали, которая итак была готова на 85%, и все! Уже середина апреля, а стройка стоит, и никакого движения. Хотелось бы, чтобы слова чиновников поддерживались делами.

Обманутых дольщиков «Нового Ярославля» игнорируют. Около 300 семей остались без жилья по государственной программе.

— А как же Щедрино? Три года уже ждем свои квартиры. Видимо, властям не до нас.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов публично пообещал, что в этом году в регионе не останется ни одного обманутого дольщика. Об этом он заявлял на презентации своей программы социально-экономического развития «10 точек роста».

Михаил Контуев
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Фото: правительство Ярославской области
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