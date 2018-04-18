Оцепили и взрывали: операция «Антитеррор» в 12 фотографиях

По центру просто так было не пройтись

Сегодня в центре Ярославля было громко! Улицы оцепили, раздался взрыв, улицу Свободы окутало дымом. Никого не впускали, никого не выпускали. Так с размахом провели антитеррористические учения ярославские спецслужбы.

Онлайн-трансляция из центра города.

Как всё прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.

Улицу заволокло дымом после взрыва

В учениях принимали участие полицейские

Улицы перекрыли

Все были готовы к химатаке условных террористов

По улице Свободы было не проехать

Тех, кто пытался выехать за оцепление, досматривали

Вся спецоперация прошла под дождём

Учебный взрыв у казарм

Суровые учения...

Это была масштабная операция