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Фоторепортаж
Оцепили и взрывали: операция «Антитеррор» в 12 фотографиях
18 апреля 2018 15:40
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Сегодня в центре Ярославля было громко! Улицы оцепили, раздался взрыв, улицу Свободы окутало дымом. Никого не впускали, никого не выпускали. Так с размахом провели антитеррористические учения ярославские спецслужбы.
Онлайн-трансляция из центра города.
Как всё прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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