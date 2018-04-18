Для ярославских дорог создали отдельный департамент

Чиновники обещают следить за состоянием дорог

В Ярославской области появился новый департамент — департамент дорожного хозяйства. Раньше он входил в департамент транспорта, а теперь это два самостоятельных блока.

— Работа департамента дорожного хозяйства будет сосредоточена на реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», региональных программ, стратегии развития дорожной сети области. Кроме того, специалисты будут следить за качеством дорог и безопасностью движения, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Вопросами дорожного хозяйства будет заниматься заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко. Директором департамента дорожного хозяйства Ярославской области назначен Евгений Моисеев, с июля 2017 года возглавлявший департамент транспорта. Департамент транспорта будет курировать заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. Руководителем департамента назначена Екатерина Галеева.