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Для ярославских дорог создали отдельный департамент
18 апреля 2018 15:46
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В Ярославской области появился новый департамент — департамент дорожного хозяйства. Раньше он входил в департамент транспорта, а теперь это два самостоятельных блока.
— Работа департамента дорожного хозяйства будет сосредоточена на реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», региональных программ, стратегии развития дорожной сети области. Кроме того, специалисты будут следить за качеством дорог и безопасностью движения, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Вопросами дорожного хозяйства будет заниматься заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко. Директором департамента дорожного хозяйства Ярославской области назначен Евгений Моисеев, с июля 2017 года возглавлявший департамент транспорта. Департамент транспорта будет курировать заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. Руководителем департамента назначена Екатерина Галеева.
Фото: Александра Савельева
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