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Власти региона уже поделили деньги, которые получат из Москвы за мусор
18 апреля 2018 15:07
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Мусорный скандал в Ярославской области, похоже, пришёл к финалу. И не такому, какой хотели бы видеть ярославцы, которые выйдут сегодня на несанкционированный митинг.
На сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования сегодня опубликовали очень интересный релиз о том, как планируют потратить 500 миллионов рублей, предложенные Москвой за то, чтобы привезти к нам 200 тысяч тонн своих отходов. Ярославские чиновники уже запланировали 70 миллионов из этих денег потратить на покупку эколаборатории.
— Реализация проекта по созданию уникальной современной экоаналитической лаборатории стоимостью 70 миллионов рублей будет осуществлена в рамках межбюджетного трансферта, который будет выделен региону в объеме 500 миллионов рублей правительством Москвы, — утвердительно пишут на портале департамента.
При этом официального заявления от правительства о том, что соглашение с Москвой подписано, до сих пор не было. Но лабораторию уже присмотрели — сегодня на Советской площади выставили машины, напичканные специальными приборами для измерения проб воздуха, воды, почвы. В новенькой технике есть:
Сейчас такая лаборатория есть у правительства Москвы. Недавно она приезжала, чтобы сделать пробы воздуха в Тутаеве. И обнаружила ядовитые вещества.
Фото: Правительство ЯО
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