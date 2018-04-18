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Город

Власти региона уже поделили деньги, которые получат из Москвы за мусор

18 апреля 2018 15:07
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экология, Ярославль, лаборатории

Мусорный скандал в Ярославской области, похоже, пришёл к финалу. И не такому, какой хотели бы видеть ярославцы, которые выйдут сегодня на несанкционированный митинг.

На сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования сегодня опубликовали очень интересный релиз о том, как планируют потратить 500 миллионов рублей, предложенные Москвой за то, чтобы привезти к нам 200 тысяч тонн своих отходов. Ярославские чиновники уже запланировали 70 миллионов из этих денег потратить на покупку эколаборатории.

— Реализация проекта по созданию уникальной современной экоаналитической лаборатории стоимостью 70 миллионов рублей будет осуществлена в рамках межбюджетного трансферта, который будет выделен региону в объеме 500 миллионов рублей правительством Москвы, — утвердительно пишут на портале департамента.

При этом официального заявления от правительства о том, что соглашение с Москвой подписано, до сих пор не было. Но лабораторию уже присмотрели — сегодня на Советской площади выставили машины, напичканные специальными приборами для измерения проб воздуха, воды, почвы. В новенькой технике есть:

  • газовый хроматограф, который обладает практически безграничными возможностями при определении загрязняющих веществ в пробах воздуха, воды, почв и отходов;
  • жидкостный хроматограф, который позволит определять содержание бензапирена (вещества 1 класса опасности) в атмосферном воздухе и почвах;
  • атомно-абсорбционный спектрометр — для определения содержания тяжёлых металлов в окружающей среде;
  • система капиллярного электрофореза для анализа широкого спектра природных и сточных вод, почв, грунтов, донных отложений на содержание в них неорганических веществ; 
  • анализатор ртути, обладающий уникальной возможностью выполнять быстрые селективные измерения концентрации ртути в атмосферном воздухе, жидких и твердых пробах.

Сейчас такая лаборатория есть у правительства Москвы. Недавно она приезжала, чтобы сделать пробы воздуха в Тутаеве. И обнаружила ядовитые вещества

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Правительство ЯО
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