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Травила жителей Ярославской области: пенсионерка продавала яд вместо водки
18 апреля 2018 18:30
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69-летняя пенсионерка травила жителей Тутаева. Женщина под видом водки продавала жидкости, в состав которых входил метиловый спирт — ядовитое вещество, которое в любом количестве при употреблении внутрь опасно для здоровья человека.
В январе 2018 года женщину в очередной раз поймали за незаконным занятием. Она продала «водку» своему знакомому.
— Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд назначил ей штраф 12 тысяч рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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