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Не та погода. Ярославцам придётся потерпеть колейность на Октябрьском мосту

18 апреля 2018 15:03
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дороги, авто, Ярославль

В Ярославле активисты группы «Дороги Ярославля» возмущены — на Октябрьском мосту огромная колейность. Свои претензии они изложили на сайте ГИБДД и попросили гаишников разобраться с этой проблемой. И гаишники отправились на мост с проверкой.

— Было выявлено, что на проезжей части Октябрьского моста есть участки, где колейность превышает допустимые размеры.

Люди в погонах выписали предписание городским властям — устранить нарушения.

— Октябрьский мост ещё на гарантии, — отметил автор жалобы в ГИБДД и активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин. — Колейность необходимо устранять, снимая покрытие полностью. Подрядчик живее всех живых. Вот только хватит ли у мэрии мужества заставить его исполнить гарантийные обязательства?

А ремонт дороги здесь осенью 2014 года делал ярославский «Мостотряд». Тогда была заявлена гарантия на пять лет.

— Все нарушения будут устранены, — отреагировали в мэрии Ярославля. — «Мосторяду» дано задание отремонтировать те места, где колейность вне норматива — больше трёх сантиметров. Но для этих работ нужны благоприятные погодные условия — среднесуточная температура выше +10 °C.

Тепло в Ярославль вернётся к концу месяца. Согласно долгосрочным прогнозам, в первомайские каникулы будет солнечно и больше +20 °C. Вчера мы писали, какие сюрпризы преподнесёт ярославцам погода в ближайшие дни и на майские праздники.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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