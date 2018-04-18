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В Ярославской области внедорожник сбил школьницу на переходе
18 апреля 2018 14:27
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Авария произошла в Перелавле-Залесском. Накануне вечером, около 17:10, внедорожник сбил ребёнка на улице Кооперативной неподалёку от рынка «Славянский базар».
13-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на дороге показался серый внедорожник.
— Водитель не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Школьница получила несколько ушибов и ссадин. Ребёнка отправили на амбулаторное лечение.
Днём ранее в Тутаеве таксист сбил двух школьниц.
Фото: УГИБДД по ЯО
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