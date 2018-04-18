В Ярославской области внедорожник сбил школьницу на переходе

В Переславле иномарка сбила ребёнка

Авария произошла в Перелавле-Залесском. Накануне вечером, около 17:10, внедорожник сбил ребёнка на улице Кооперативной неподалёку от рынка «Славянский базар».

13-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на дороге показался серый внедорожник.

— Водитель не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Школьница получила несколько ушибов и ссадин. Ребёнка отправили на амбулаторное лечение.

Днём ранее в Тутаеве таксист сбил двух школьниц.