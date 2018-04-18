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Видео взрыва в центре Ярославля: как спецслужбы задымили улицу Свободы
18 апреля 2018 13:59
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Сегодня в Ярославле прошли одни из самых масштабных учений за последнее время. Спецслужбы отрабатывали навыки при угрозе терроризма в местах с большим скоплением людей. Для этого перекрыли улицу Свободы.
Учения шли полдня. Из окрестных зданий почти не выпускали и не впускали людей. Тех, кто пытался выехать за оцепление, досматривали. Кульминацией операции стал учебный взрыв. Смотрите видео, как всё было:
Как проходили учения в Ярославле, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
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