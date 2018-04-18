Видео взрыва в центре Ярославля: как спецслужбы задымили улицу Свободы

Задымило улицу Свободы

Сегодня в Ярославле прошли одни из самых масштабных учений за последнее время. Спецслужбы отрабатывали навыки при угрозе терроризма в местах с большим скоплением людей. Для этого перекрыли улицу Свободы.

Учения шли полдня. Из окрестных зданий почти не выпускали и не впускали людей. Тех, кто пытался выехать за оцепление, досматривали. Кульминацией операции стал учебный взрыв. Смотрите видео, как всё было:

Как проходили учения в Ярославле, смотрите в нашей онлайн-трансляции.