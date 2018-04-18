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Фоторепортаж
В центре Ярославля спецслужбы обыскали людей, проехавших за оцепление: фоторепортаж
18 апреля 2018 12:54
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Сегодня в центре Ярославля идут масштабные учения. Спецслужбы отрабатывают угрозу терроризма в местах большого скопления людей. Поэтому очевиден и выбор места — на улице Свободы, в квартале около «Ауры». Это место перекрыто, людей не впускают и не выпускают из местных офисов и филфака в казармах. Но некоторые всё же могут проехать. У отеля и фастфуда люди, припарковавшие машины, пытаются выехать по своим делам. Одну из таких машин и остановили спецслужбы.
— Пассажирам пришлось выйти, показать багажник, сотрудники спецслужб проверили у них сумки и осмотрели, — рассказал оператор 76.ru Лев Белков.
Трансляцию из центра города, где идут учения, смотрите в нашем материале.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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