В центре Ярославля спецслужбы обыскали людей, проехавших за оцепление: фоторепортаж

Руки вверх!

Сегодня в центре Ярославля идут масштабные учения. Спецслужбы отрабатывают угрозу терроризма в местах большого скопления людей. Поэтому очевиден и выбор места — на улице Свободы, в квартале около «Ауры». Это место перекрыто, людей не впускают и не выпускают из местных офисов и филфака в казармах. Но некоторые всё же могут проехать. У отеля и фастфуда люди, припарковавшие машины, пытаются выехать по своим делам. Одну из таких машин и остановили спецслужбы.

— Пассажирам пришлось выйти, показать багажник, сотрудники спецслужб проверили у них сумки и осмотрели, — рассказал оператор 76.ru Лев Белков.

Трансляцию из центра города, где идут учения, смотрите в нашем материале.

Суровые учения...

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