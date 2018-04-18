В Ярославской области 36-летний мужчина соблазнил 15-летнюю девочку в салоне своей машины

Интимные отношения длились два месяца

В Ярославской области будут судить 36-летнего мужчину за секс с 15-летней девочкой.

В правоохранительные органы обратились родители девушки. Они узнали, что их дочь общается со взрослым мужчиной, с которым познакомилась во «ВКонтакте». И их встречи носят далеко не невинный характер.

Следователи установили, что житель Переславля-Залесского и его 15-летняя подруга несколько раз занимались сексом прямо в его автомобиле. Интимные отношения длились с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

— Девочка сама согласилась вступить с мужчиной в интимную связь. Он её не принуждал. В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого передано в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.