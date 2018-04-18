Мужчина опалил лицо, спасая беременную дочь и животных: как в Ярославле горели дома с людьми

Горевшие вчера бараки тлеют до сих пор

В истории с крупным пожаром в домах № 10 и № 10а на 1-й Приволжской улице в Ярославле всплыли неожиданные подробности. Оказалось, бараки были расселены только по документам. По факту там жили люди.

— Там были люди, которые не хотели уезжать после официального расселения, которые рассчитывали как-то продать эти квартиры в ветхих домах, чтобы получить больше денег, чем предлагают власти, — рассказали местные жители. — А ещё бомжи и цыгане занимали там квартиры, ведь в эти дома попасть совсем просто — на многих дверях и замков-то уже нет.

Огонь вспыхнул вчера днём. Когда люди приехали после работы, они увидели — все их вещи уже сгорели. Но во время пожара были люди и внутри одного из домов.

— Наши сотрудники, приехавшие на тушение пожара, спасли двух человек, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — К счастью, погибших нет.

На 1-й Приволжской улице ещё остались пожароопасные сараи

Местные рассказали, что когда вспыхнул огонь, в доме № 10 были мужчина и его беременная дочь. Отец схватил девушку и вывел из здания.

— Он поступил как настоящий мужчина, — восхищаются его поступком очевидцы. — Когда он убедился, что дочь в безопасности, побежал обратно в полыхающий дом. Там остались их питомцы: кошка и собака. Спас и их. Он не оступился, даже когда опалил себе лицо.

«Живём, как на бомбе»

Люди боятся, что вчерашний пожар может повториться

Пожар начался со старых сараев, которые стоят рядом с домами. Уже с них пламя и перекинулось на бараки.

— Мы живём, как на бомбе, — говорят жильцы таких же бараков, которые до сих пор не расселены даже по документам. — Мы давно просим городские власти убрать эти опасные сараи, ведь в них полно хлама: какие-то краски, канистры, тряпьё. Эти сараи горят уже не первый раз.

Похоже, здесь ситуация, похожая на ту, что сложилась сначала на улице Лётной, а потом на Красном Перевале и в Нижнем посёлке. Бывали подобные случаи и на «Пятёрке».

Основная версия — поджог вместо сноса

Местные уверены, что бизнесмены хотят сэкономить на сносе старых бараков и возвести тут поскорее новостройки

Местные уверены — это был поджог. И даже между собой говорят, что на месте бараков какие-то бизнесмены хотят здесь построить новый район и экономят на сносе старых зданий.

— Мы уже и план застройки видели, — уверяют жители оставшихся бараков. — Очень лакомое местечко — считай, почти центр города.

Точные причины сейчас предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора. Но в МЧС уже называют предварительную версию. И она совпадает с мнением местных жителей — поджог. Но в ведомстве просят не торопиться с выводами и дождаться результатов проверки.

— Сараи вспыхнули за мгновение, — описывают, с чего начался пожар, очевидцы ЧП. — Как будто специально подбросили что-то горючее и кинули спичку.

Версия вторая — доигрались

Столб дыма во время пожара было видно из разных районов Ярославля

Обсуждают сейчас и версию поджога по неосторожности. Местные говорят, что в незапертые сараи постоянно ходили тусоваться подростки и ночевать бомжи.

— Они спокойно могли там и костёр зажечь и ещё что угодно натворить, — говорят местные, которые ходят мимо сараев каждый день. — Ещё за день до пожара оттуда гарью попахивало, как будто что-то тлело.

Детали происшествия, намекающие на некриминальное возгорание, отмечает и ярославский журналист радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Марк Нуждин, который сам много лет прожил в похожем бараке на улице Лётной.

— Во-первых, поджигают обычно ночью, чтобы люди заметили не сразу и не сразу вызвали МЧС. Это делается для того, чтобы здание побольше выгорело, до того, как его начнут заливать водой, — говорит он. — Во-вторых, выгоднее поджигать сразу дом. Ровно по той же причине — быстрее сгорит. И ещё один момент — на месте пожара свои сгоревшие вещи разбирали цыгане. А они уже много лет в Ярославле живут в таких бараках, и у них чётко работают информаторы, которые за день сообщают о поджоге. Каждый раз накануне таких пожаров цыгане уходили из домов со своими вещами в другое место.

Другой взгляд: последняя версия

Люди, которые живут в нерасселённых бараках, надеются, что власти снесут опасные сараи и обгоревшие дома

Необычную версию пожара обсуждают в социальных сетях. Это мнение встречается намного реже, но тем не менее. Люди предполагают, что пожар устраивают жители района в надежде на то, что власти поскорее расселят все бараки и выдадут им новое жильё.

— Дома могут признать небезопасными, и властям придётся людей как-то расселять, — предполагают ярославцы.

Но, как показывает практика, поступать так крайне глупо. В Ярославле такие пожары в бараках в последние годы случаются часто. Пока ещё по этой причине никто не отхватил себе крутую квартиру взамен старой.