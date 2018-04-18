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В центре Ярославля прозвучал взрыв: подробности с места
18 апреля 2018 12:09
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Сегодня центр Ярославля окутало дымом — на улице Свободы прозвучал такой взрыв, что его эхо было слышно даже в соседних районах. Волноваться не надо! Это всего лишь антитеррористические учения спецслужб, которые сейчас идут в городе.
Перекрыли улицу Свободы около казарм и «Ауры».
— Сотрудники тренируются отрабатывать действия при угрозе терроризма в местах большого скопления людей, — рассказали в спецслужбах.
Что сегодня происходит в центре города, какие улицы перекрыты, куда не проехать — смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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