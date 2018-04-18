В центре Ярославля прозвучал взрыв: подробности с места

Всё в дыму на улице Свободы

Сегодня центр Ярославля окутало дымом — на улице Свободы прозвучал такой взрыв, что его эхо было слышно даже в соседних районах. Волноваться не надо! Это всего лишь антитеррористические учения спецслужб, которые сейчас идут в городе.

Перекрыли улицу Свободы около казарм и «Ауры».

— Сотрудники тренируются отрабатывать действия при угрозе терроризма в местах большого скопления людей, — рассказали в спецслужбах.

Что сегодня происходит в центре города, какие улицы перекрыты, куда не проехать — смотрите в нашей онлайн-трансляции.