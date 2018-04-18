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Осматриваем друг друга после прогулок: мэрия рассказала, когда проведут обработку от клещей
18 апреля 2018 12:08
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В Ярославле активизировались клещи. В Соловьёвской больнице рассказали, что за месяц принесли 15 паразитов, треть из которых — заражённые. Похоже, долго нам ещё придётся опасаться нападения клещей. В мэрии Ярославля рассказали, когда ждать обработки.
— Обработка возможна только на чистые газоны. При условии, что за 3–5 дней до и после не будет дождей. На практике обработка всегда проходит после субботника в середине мая, — пояснили в мэрии Ярославля.
В лаборатории Соловьёвской больницы рассказали, из каких районов чаще всего ярославцы привозят клещей.
В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области напоминают: перед походом в лес обязательно наносите спреи, защищающие от клещей. А самое надёжное средство — это прививка. После каждой прогулки внимательно осмотрите своих родственников. Если обнаружите клеща — немедленно обратитесь в травмпункт.
Фото: мэрия Ярославля
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