Осматриваем друг друга после прогулок: мэрия рассказала, когда проведут обработку от клещей

От клещей начинают обрабатывать в середине мая

В Ярославле активизировались клещи. В Соловьёвской больнице рассказали, что за месяц принесли 15 паразитов, треть из которых — заражённые. Похоже, долго нам ещё придётся опасаться нападения клещей. В мэрии Ярославля рассказали, когда ждать обработки.

— Обработка возможна только на чистые газоны. При условии, что за 3–5 дней до и после не будет дождей. На практике обработка всегда проходит после субботника в середине мая, — пояснили в мэрии Ярославля.

В лаборатории Соловьёвской больницы рассказали, из каких районов чаще всего ярославцы привозят клещей.

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области напоминают: перед походом в лес обязательно наносите спреи, защищающие от клещей. А самое надёжное средство — это прививка. После каждой прогулки внимательно осмотрите своих родственников. Если обнаружите клеща — немедленно обратитесь в травмпункт.