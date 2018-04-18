В Ярославле массово отключили светофоры: что говорят в мэрии

Светофоры не работают с самого утра

Сегодня утром люди долго не могли добраться до работы из-за неисправных и отключённых светофоров. Они не работали в нескольких районах города.

С самого утра не работал светофор на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Громова, проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе и на перекрёстке проспекта Толбухина и Большой Октябрьской. Также водители сообщили о неисправном светофоре на Красной площади.

— Произошёл сбой подачи электричества. Проблему устранили в течение двух часов, — пояснили в мэрии Ярославля.