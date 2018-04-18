×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Подробности

Город

Подробности несчастного случая на предприятии: момент смерти рабочего попал на видеокамеры

18 апреля 2018 11:11
6 617 1
несчастный случай, предприятие, рабочий, Ярославль

Комиссия по охране труда проверила цех, в котором произошёл несчастный случай с 22-летним ярославцем. Напомним, Евгений Разгулов погиб на рабочем месте после того, как на него обрушилась металлическая конструкция. Родственники молодого человека намерены доказать, что на предприятии была нарушена техника безопасности. И не по вине рабочих, а по вине работодателя. Дядя Евгения Алексей Тихомиров рассказал, что момент смерти его племянника попал на камеры видеозаписи. Сейчас их изъяли следователи. Но Алексей перед этим успел посмотреть запись.

— На записи чётко видно, что Женя отстегнул один крепёж, чтобы покрасить, а в это время второй сорвался. Он вообще не должен был работать на том месте, он просто подсобный рабочий. У него даже допуска не было. Его отправил туда работодатель. Женя был без каски, да вообще без всего. Это тоже видно на записи. Зато перед тем, как на место приехали следователи, каску туда уже подбросили. Это есть в протоколе, — рассказал Алексей.

По его словам, следователи возбудят уголовное дело после заключения комиссии. В следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области уточнили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы действительно изъяли видеозапись для расследования.

Напомним, несчастный случай произошёл 9 апреля в цеху, расположенном в посёлке Ивняки. Евгений погиб на месте. Родные рассказали, что у него была девушка, с которой они были вместе с 16 лет. Пара собиралась пожениться.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Евгений Разгулов/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Митинг против московского мусора: что сегодня будет в центре Ярославля

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (17): Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (10): очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,32 61,74
EUR 76,02 76,45
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 19.04
USD 61,55 0,41
EUR 76,09 0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.