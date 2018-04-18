Подробности несчастного случая на предприятии: момент смерти рабочего попал на видеокамеры

Родные намерены добиваться справедливости

Комиссия по охране труда проверила цех, в котором произошёл несчастный случай с 22-летним ярославцем. Напомним, Евгений Разгулов погиб на рабочем месте после того, как на него обрушилась металлическая конструкция. Родственники молодого человека намерены доказать, что на предприятии была нарушена техника безопасности. И не по вине рабочих, а по вине работодателя. Дядя Евгения Алексей Тихомиров рассказал, что момент смерти его племянника попал на камеры видеозаписи. Сейчас их изъяли следователи. Но Алексей перед этим успел посмотреть запись.

— На записи чётко видно, что Женя отстегнул один крепёж, чтобы покрасить, а в это время второй сорвался. Он вообще не должен был работать на том месте, он просто подсобный рабочий. У него даже допуска не было. Его отправил туда работодатель. Женя был без каски, да вообще без всего. Это тоже видно на записи. Зато перед тем, как на место приехали следователи, каску туда уже подбросили. Это есть в протоколе, — рассказал Алексей.

По его словам, следователи возбудят уголовное дело после заключения комиссии. В следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области уточнили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы действительно изъяли видеозапись для расследования.

Напомним, несчастный случай произошёл 9 апреля в цеху, расположенном в посёлке Ивняки. Евгений погиб на месте. Родные рассказали, что у него была девушка, с которой они были вместе с 16 лет. Пара собиралась пожениться.