Митинг против московского мусора: что сегодня будет в центре Ярославля

Громко ли ярославцы выскажут свой протест против ввоза столичного мусора?

Сегодня для Ярославля очень важный день, к которому готовились больше недели. Именно сегодня в 18 часов на площади Волкова пройдёт митинг против московского мусора. Оговоримся сразу — он будет несанкционированным. Власти не дали разрешение провести митинг именно здесь.

Почему это важно? Во-первых, потому что именно после такого протестного митинга станет понятно — прислушиваются ли власти к ярославцам. А во-вторых, будет показательно и то, придут ли сами ярославцы, чтобы высказаться, или нет.

— Друзья, приглашайте людей на митинг — это единственный публичный способ показать наше отношение к московскому мусору, другого подобного просто нет, — написала утром в мессенджере движения против мусора эколог-активист Анна Головина. — Чем меньше людей — тем больше у правительства оснований подписать соглашение и пустить мусоровозы к нам. На митинге будет сбор подписей, не забудьте и подписаться.

История мусорного скандала

Протесты в Ярославле возникли в самом начале апреля, когда жители увидели грузовики с московскими номерами, направляющиеся на полигон «Скоково». Ярославские коммунисты подняли шум, что под Ярославль тайно возят мусор из Подмосковья. Но власти заявляли, что информация об этом — слухи и враньё. Коммунисты не верили и устроили пикет под окнами правительства, требуя от губернатора правды.

Машины с московскими номерами давно ездят на ярославский полигон

И несколько дней спустя губернатор Дмитрий Миронов признался вечером в соцсетях, что готов предложить наш полигон для 200 тысяч тонн столичного мусора. На правительство региона обрушился шквал критики в соцсетях, но чиновники продолжали убеждать ярославцев, что на московском мусоре можно заработать. И наш полигон вполне может вместить ещё по 500 тонн отходов в день — именно столько планирует возить к нам Москва.

Но данные, которые предоставили чиновники о заполняемости полигонов, вызвали большие сомнения у журналистов во время пресс-конференции в правительстве. Из достоверных источников известно, что полигон «Скоково» близок к заполнению, а его срок службы по документам — до 2025 года. Столичный мусор заполнит оставшееся свободное место практически в два раза быстрее.

К протестам присоединились экологи, которые высказали опасения о том, что на старом полигоне может просочиться в грунт ядовитый фильтрат, а значит — попасть затем буквально в наши тарелки и стаканы.

Чиновники в ответ усилили охрану вокруг полигона, чтобы никто посторонний даже к границам свалки не подошёл.

Одновременно в Ярославской области разыгрывают контракт на 16 миллиардов рублей, выбирая единого оператора по обращению с отходами. За контракт борется московская фирма «Хартия», связанная с именем сына главного прокурора страны, а также объединённая компания ярославских коммунальщиков, которые выступили против Москвы. Ярославцы предложили более выигрышные условия работы, запросив меньшую сумму, чем москвичи.

Сразу после признания губернатора ярославские коммунисты заявили, что выйдут на митинг. Дату выбрали 18 апреля в 18 часов. Несмотря на то, что администрация района не согласовала место проведения, митинг будет сегодня вечером. В это же время здесь же, у Знаменской башни, мэрия проведёт экологическую акцию по сбору макулатуры. Здесь же будут чеканить мяч в поддержку ярославской команды «Шинник». Похоже, смешается всё — старые газеты, спорт и плакаты с протестами. Для тех, кто опасается посещать несанкционированный митинг, 76.ru будет вести с места стрим в нашей группе «ВКонтакте» и онлайн-трансляцию на сайте. Следите за новостями!