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Онлайн-трансляция
Дым, досмотры, пробки, оцепление: антитеррористическая операция в Ярославле в режиме онлайн
18 апреля 2018 10:46
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Сегодня в Ярославле проходят учения спецслужб — тренируются бороться с терроризмом в местах большого скопления людей. Центр перекрыт. Ярославль встал в большую пробку. С самого утра на заторы жаловались водители с Московского проспекта.
Трудно и пешеходам.
— Даже из двора не выпускают, — жалуются люди.
Как проходят учения — в нашей онлайн-трансляции.
12:36
— Чайковского перекрыли, никого не выпускают из соседних офисов, сейчас парень вышел, забрали, увезли на «бобике», — пишут очевидцы.
12:05
Совершенно пустая улица Свободы. Из-за учений филологический факультет Демидовского университета был вынужден сегодня отменить занятия.
12:02
Кто-то умудрился проехать к оцеплению. Людям пришлось показать багажник машины, их самих обыскали.
11:58
Перекрыта улица Свободы. С этой стороны в «Ауру» не войти. Но через улицу Победы все спокойно заходят.
11:26
Пишут жители с улицы Чайковского:
— Привела сына к себе на работу на Чайковского, а теперь нас не выпускают на улицу в связи с учениями. Сказали до 14:00 точно не выпустят.
Фото: Александра Савельева, Яндекс.Пробки, Андрей Коротков, Евгений Андрианов, Читатель 76.ru
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