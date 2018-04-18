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Город

Дым, досмотры, пробки, оцепление: антитеррористическая операция в Ярославле в режиме онлайн

18 апреля 2018 10:46
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антитеррор, пробки, Ярославль

Сегодня в Ярославле проходят учения спецслужб — тренируются бороться с терроризмом в местах большого скопления людей. Центр перекрыт. Ярославль встал в большую пробку. С самого утра на заторы жаловались водители с Московского проспекта.

Трудно и пешеходам.

— Даже из двора не выпускают, — жалуются люди.

Как проходят учения — в нашей онлайн-трансляции.

13:46 

Ситуация на дорогах на данный момент. Через 15 минут учения официально должны закончиться.

15:22 

«Аура» оцеплена.

13:06 

По Которосльной набережной поехал БТР. Масштабно!

12:01 

Не по себе, наверное, вот так под дулом автомата сидеть...

12:36

 — Чайковского перекрыли, никого не выпускают из соседних офисов, сейчас парень вышел, забрали, увезли на «бобике», — пишут очевидцы.

12:26 

Пробки стали меньше. Сервис «Яндекса» ставит им уже не шесть, а пять баллов.

12:15 

Давно не было таких масштабных и зрелищных учений.

12:08 

Вот это задымили!

12:05 

Совершенно пустая улица Свободы. Из-за учений филологический факультет Демидовского университета был вынужден сегодня отменить занятия.

12:02 

Кто-то умудрился проехать к оцеплению. Людям пришлось показать багажник машины, их самих обыскали.

11:58 

Перекрыта улица Свободы. С этой стороны в «Ауру» не войти. Но через улицу Победы все спокойно заходят.

11:57 

Весёлые такие.

11:55 

Пока полиция улыбается, можно быть спокойными!

11:51 

С Чайковского дальше по улице Свободы никого не пускают.

11:27 

Перекрыт парк Победы.

11:26 

Пишут жители с улицы Чайковского:

— Привела сына к себе на работу на Чайковского, а теперь нас не выпускают на улицу в связи с учениями. Сказали до 14:00 точно не выпустят.

11:01 

Сервис «Яндекса» ставит ярославским пробкам шесть баллов.

10:54 

На Большой Октябрьской и на улице Победы — длиннющая пробка.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева, Яндекс.Пробки, Андрей Коротков, Евгений Андрианов, Читатель 76.ru
Продажа авто, мото
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