Дым, досмотры, пробки, оцепление: антитеррористическая операция в Ярославле в режиме онлайн

В центре города — спецслужбы с автоматами

Сегодня в Ярославле проходят учения спецслужб — тренируются бороться с терроризмом в местах большого скопления людей. Центр перекрыт. Ярославль встал в большую пробку. С самого утра на заторы жаловались водители с Московского проспекта.

Трудно и пешеходам.

— Даже из двора не выпускают, — жалуются люди.

Как проходят учения — в нашей онлайн-трансляции.