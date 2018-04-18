Клещи проснулись: ярославцев покусали заражённые паразиты

Треть из паразитов оказались заразными

Клещи проснулись. Первые укушенные обратились в лабораторию Соловьёвской больницы ещё 15 марта. Всего же за месяц паразиты покусали 15 человек.

— 28% из них оказались заражены боррелиями. Все люди обратились вовремя и получили необходимую медицинскую помощь, — рассказала заведующая лабораторией больницы имени Соловьёва Екатерина Светалкина.

Больше всего клещей привезли из Ярославского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов. В Ярославле традиционно больше всего обращений от жителей Заволжского района.