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Клещи проснулись: ярославцев покусали заражённые паразиты

18 апреля 2018 10:48
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клещи, лаборатория, паразиты, Ярославль

Клещи проснулись. Первые укушенные обратились в лабораторию Соловьёвской больницы ещё 15 марта. Всего же за месяц паразиты покусали 15 человек.

— 28% из них оказались заражены боррелиями. Все люди обратились вовремя и получили необходимую медицинскую помощь, — рассказала заведующая лабораторией больницы имени Соловьёва Екатерина Светалкина.

Больше всего клещей привезли из Ярославского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов. В Ярославле традиционно больше всего обращений от жителей Заволжского района.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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