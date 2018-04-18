В Башкирии подросток напал с ножом на одноклассников и поджег школу

Всех учеников попросили покинуть учебное заведение

Утром 18 апреля в Стерлитамаке, по словам очевидцев, в одну из школ забежал подросток с ножом и напал на девушку. Вскоре после этого из окон здания повалил дым.

В результате инцидента пострадали две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Их госпитализировали. Наши коллеги с портала Ufa1.ru ведут онлайн-репортаж.

Это далеко не первый случай нападения учеников школ на сверстников и учителей. 15 января двое подростков устроили резню в одной из школ Перми. Тогда пострадали несколько четвероклассников и их классный руководитель.

17 января в одной из школ пригорода Челябинска 16-летний ученик в ходе конфликта ранил ножом одноклассника. Пострадавший был госпитализирован.

19 января ученик девятого класса в Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса и поджег кабинет. В больницу попали семь человек, в том числе и виновник происшествия.

21 марта в Шадринске (Курганская область) школьница открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. В результате семь учеников получили ушибы и ссадины.