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В Башкирии подросток напал с ножом на одноклассников и поджег школу
18 апреля 2018 08:20
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Утром 18 апреля в Стерлитамаке, по словам очевидцев, в одну из школ забежал подросток с ножом и напал на девушку. Вскоре после этого из окон здания повалил дым.
В результате инцидента пострадали две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Их госпитализировали. Наши коллеги с портала Ufa1.ru ведут онлайн-репортаж.
Это далеко не первый случай нападения учеников школ на сверстников и учителей. 15 января двое подростков устроили резню в одной из школ Перми. Тогда пострадали несколько четвероклассников и их классный руководитель.
17 января в одной из школ пригорода Челябинска 16-летний ученик в ходе конфликта ранил ножом одноклассника. Пострадавший был госпитализирован.
19 января ученик девятого класса в Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса и поджег кабинет. В больницу попали семь человек, в том числе и виновник происшествия.
21 марта в Шадринске (Курганская область) школьница открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. В результате семь учеников получили ушибы и ссадины.
Фото: Фото: Подслушано в Стерлитамаке/Vk.com
Видео: Подслушано Стерлитамак/Vk.com
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