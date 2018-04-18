Привези мусор в Москву: ярославец запустил челлендж против ввоза столичных отходов

Ярославец выбросил большой пакет мусора на московскую помойку

Необычным образом решил бороться с утилизацией на ярославском полигоне «Скоково» московского мусора ярославец Антон Беляев. Мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, на котором он призывает жителей Ярославля отвозить свой мусор в столицу.

— Мы решили действовать, а не говорить, поэтому привезли наш ярославский мусор в Москву, чтобы выбросить его здесь, — говорит в своём ролике Антон Беляев.

После этих слов мужчина берёт большой мусорный пакет и выбрасывает на помойку в одном из московских дворов.

Чтобы высказать свой протест против московского мусора, на митинге собирает горожан депутат областной думы Александр Воробьёв. После того, как власти отказались согласовывать проведение митинга в том месте, которое он заявил, лидер коммунистов сказал, что на уступки не пойдёт и готов даже сесть на 15 суток, потому что считает, что бороться против ввоза столичного мусора нужно изо всех сил.