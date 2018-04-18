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Город

В Ярославле проверили дороги, сделанные в прошлом году: асфальт потрескался и просел

18 апреля 2018 07:32
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дороги, ремонт, Ярославль

В Ярославле проверили 29 улиц, отремонтированных в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Общая протяжённость этих дорог составила примерно 51 километр.

— Сделано 23 замечания, выписано 4 предписания. По гарантийным обязательствам подрядчики обязаны устранить указанные недостатки, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Игорь Витюгов. — В зависимости от степени дефекта, погодных условий и способа устранения срок на ликвидацию — от трех дней до двух недель.

Вчера комиссия проверила улицы Красноперекопскую и Гудованцева.

— На Красноперекопской подрядчик выполнял работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, тротуаров, замене бортовых камней, — рассказал начальник проектно-сметного отдела МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасев. — Сейчас на дороге появились трещины, просадки дождеприемных колодцев и сколы бортового камня. Подрядчику выдано предписание об устранении замечаний до 10 мая. После этого срока мы снова приедем с проверкой. В случае неустранения замечаний подрядчику грозит штраф.

Все дороги, которые ремонтировали по этой программе, проверяет не только заказчик, но и представители федерального проектного офиса, общественные организации и жители города.

— В прошлом году в городе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» работали три подрядные организации, — рассказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — На наш взгляд, две из них справились со своей работой хорошо, а одна — плохо, было очень много замечаний. Ежегодно необходимо ремонтировать порядка 20–25% дорог города. Сейчас темпы гораздо ниже. Поэтому хочется, чтобы эти дороги простояли не положенные гарантийные 4 года, а 7–8 лет.

В этом году в Ярославской области по федеральной программе планируют отремонтировать 30 дорог общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей.

В начале апреля проверили дороги и в Ярославской области. Идеального результата они тоже не показали.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
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