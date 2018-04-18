Мэр пригласил ярославцев на открытие велосезона

Велосезон откроют поездкой по городу

В эти выходные в Ярославле откроется велосезон. Жителей города на «Велоактивацию» пригласил мэр Владимир Слепцов.

— Скоро для всех любителей езды на велосипедах состоится настоящий праздник, — написал Владимир Слепцов на своей странице в соцсети «Вконтакте». — 22 апреля открываем сезон. Приглашаем всех велосипедистов на «Велоактивацию». Стартуем на Советской площади в 15:00.

Кроме велопробега по городу гостей праздника ждут конкурсы, выступления триатлонистов и фотовыставка.

Еще одно спортивное событие состоится уже сегодня. В мэрии придумали, как поддержать «Шинник» в полуфинальном матче за кубок России. Всех болельщиков приглашают почеканить мяч.