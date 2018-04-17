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Дважды попались: общественники нашли незаконную свалку там же, где и год назад
17 апреля 2018 20:54
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Активисты ярославского отделения Общероссийского народного фронта и сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования обнаружили у Юго-Западной окружной дороги несанкционированную свалку. В прошлом году общественники и представители власти заставили предприятия убрать на этом месте масштабную свалку бытовых, строительных и промышленных отходов, но груды мусора — от гнилых овощей до старых оконных рам — снова появились.
— Территориальная администрация борется с этой свалкой уже лет пять, тратит немалые деньги. Мы считаем, что пора принимать реальные меры, а именно — устанавливать видеокамеры и бороться с нарушителями, — рассказала эксперт регионального отделения Народного фронта в Ярославской области Татьяна Бородина. — Также можно попросить полицию включить объект в маршрут патрулирования.
На интерактивной карте сами ярославцы отмечают обнаруженные стихийные свалки. В начале весны их насчитали больше 90. Примерно половину из них после обращений активистов Общероссийского народного фронта ликвидировали.
— Главное, чтобы на месте ликвидированных свалок снова не вырастали горы мусора, и зеленые отметки на нашей карте не превращались обратно в красные, — рассказал член регионального штаба ОНФ в Ярославской области Евгений Чуркин. — Мы призываем органы местного самоуправления работать в этом направлении. Например, можно благоустраивать убранные территории и привлекать к мероприятиям по благоустройству граждан. Таким образом они будут заинтересованы в поддержании чистоты там, где живут.
Фото: Региональное отделение ОНФ
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