От центра до ракетного училища за 1,5 часа: из-за пожара встали два крупных проспекта Ярославля

Ярославцы до сих пор стоят в пробках на Московском проспекте, проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Виной всему крупный пожар в начале проспекта Фрунзе, здесь загорелись старые деревянные дома. В час пик сервис «Яндекс.Карты» оценивал затруднённость движения по дорогам аж в 9 баллов, сейчас уже в 7.

Стоя в пробке, ярославцы жаловались на разбитые мечты пораньше попасть домой, просили пропустить за печенье и спрашивали, нет ли у кого зарядки для телефона.

Люди по 1,5 часа добирались от центра города до улицы Наумова.

Мечты попасть домой пораньше рассыпались в прах.

Кому-то надоело тихонечко стоять.

Предприимчивые жители города просили пропустить их, предлагая взамен печенье.

Стояла, стоит и будет стоять.

Пробки возникли из-за крупного пожара.