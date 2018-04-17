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От центра до ракетного училища за 1,5 часа: из-за пожара встали два крупных проспекта Ярославля

17 апреля 2018 19:59
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пробки, Ярославль, пожар

Ярославцы до сих пор стоят в пробках на Московском проспекте, проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Виной всему крупный пожар в начале проспекта Фрунзе, здесь загорелись старые деревянные дома. В час пик сервис «Яндекс.Карты» оценивал затруднённость движения по дорогам аж в 9 баллов, сейчас уже в 7.

Стоя в пробке, ярославцы жаловались на разбитые мечты пораньше попасть домой, просили пропустить за печенье и спрашивали, нет ли у кого зарядки для телефона.

Люди по 1,5 часа добирались от центра города до улицы Наумова.

Мечты попасть домой пораньше рассыпались в прах. 

Кому-то надоело тихонечко стоять.

Предприимчивые жители города просили пропустить их, предлагая взамен печенье.

Стояла, стоит и будет стоять.

Пробки возникли из-за крупного пожара.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Сервис «Яндекс.Карты»
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