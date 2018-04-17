Из-за крупного пожара Московский проспект встал в огромную пробку

Дым со стороны проспекта Фрунзе всё ещё виден

Московский проспект в Ярославле в сторону проспекта Фрунзе встал почти намертво. Сервис «Яндекса» ставит пробкам в городе восемь баллов. Линии, где застопорилось движение, помечены даже не красным, а темно-бордовым.

— Впереди до сих пор дымит, Московский проспект встал, — сообщает Юлия Арье. — Сейчас кто-то с сигналками пытается прорваться через пробку.

Кто-то — это, очевидно, пожарные, которые сегодня тушат крупный пожар на проспекте Фрунзе. Здесь загорелись сразу несколько домов.