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Из-за крупного пожара Московский проспект встал в огромную пробку
17 апреля 2018 18:36
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Московский проспект в Ярославле в сторону проспекта Фрунзе встал почти намертво. Сервис «Яндекса» ставит пробкам в городе восемь баллов. Линии, где застопорилось движение, помечены даже не красным, а темно-бордовым.
— Впереди до сих пор дымит, Московский проспект встал, — сообщает Юлия Арье. — Сейчас кто-то с сигналками пытается прорваться через пробку.
Кто-то — это, очевидно, пожарные, которые сегодня тушат крупный пожар на проспекте Фрунзе. Здесь загорелись сразу несколько домов.
Фото: Юлия Арье, Яндекс.Пробки
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