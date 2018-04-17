В Ярославле в поддержку «Шинника» будут чеканить мяч

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Завтра, 18 апреля, в 10 утра в центре города пройдёт акция в поддержку ярославской футбольной команды «Шинник», выступающей в полуфинале Кубка России по футболу.
— Чтобы поддержать игроков, все желающие смогут почеканить мяч. Всё это снимут на квадрокоптер, и потом появится общее видео, — рассказали в мэрии Ярославля.
Акция пройдёт во время сбора макулатуры у Знаменской башни. Как раз в том месте, где хотел провести свой митинг против московского мусора лидер местного отделения КПРФ Александр Воробьёв. Ему предложили взамен провести акцию протеста в парке Мира, однако он отказался и призывает всех протестующих приходить к Знаменской башне. Однако это место для митинга не согласовано.
Фото: Александра Савельева
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