В Ярославле в поддержку «Шинника» будут чеканить мяч

Мяч дадут всем желающим

Завтра, 18 апреля, в 10 утра в центре города пройдёт акция в поддержку ярославской футбольной команды «Шинник», выступающей в полуфинале Кубка России по футболу.

— Чтобы поддержать игроков, все желающие смогут почеканить мяч. Всё это снимут на квадрокоптер, и потом появится общее видео, — рассказали в мэрии Ярославля.

Акция пройдёт во время сбора макулатуры у Знаменской башни. Как раз в том месте, где хотел провести свой митинг против московского мусора лидер местного отделения КПРФ Александр Воробьёв. Ему предложили взамен провести акцию протеста в парке Мира, однако он отказался и призывает всех протестующих приходить к Знаменской башне. Однако это место для митинга не согласовано.