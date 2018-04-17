Появилось видео крупного пожара на проспекте Фрунзе

Пожар полыхает до сих пор

Около пяти часов вечера вспыхнул пожар в начале проспекта Фрунзе в Ярославле. Загорелись старые деревянные дома.

На месте уже работают 15 машин спасателей.

— В данные минуты горят деревянные дома на улице Приволжская. Лично видел, что горит дом номер 10а и сгорел ещё один рядом с ним дом. Причина возгорания пока не известна, — рассказывает очевидец с места событий. — Пожарные тушат.

Загорелись два расселённых здания, огонь быстро перекинулся на ещё несколько построек рядом. Из-за работы спасателей сейчас практически перекрыто движение по проспекту Фрунзе в сторону центра.