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Появилось видео крупного пожара на проспекте Фрунзе
17 апреля 2018 17:58
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Около пяти часов вечера вспыхнул пожар в начале проспекта Фрунзе в Ярославле. Загорелись старые деревянные дома.
На месте уже работают 15 машин спасателей.
— В данные минуты горят деревянные дома на улице Приволжская. Лично видел, что горит дом номер 10а и сгорел ещё один рядом с ним дом. Причина возгорания пока не известна, — рассказывает очевидец с места событий. — Пожарные тушат.
Загорелись два расселённых здания, огонь быстро перекинулся на ещё несколько построек рядом. Из-за работы спасателей сейчас практически перекрыто движение по проспекту Фрунзе в сторону центра.
Фото: Ирина Чистякова
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