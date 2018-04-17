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Два пожара в одно время: из Фрунзенского района валит чёрный дым
17 апреля 2018 17:13
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Густой столб чёрного дыма валит из Фрунзенского района. Однако дым никак не связан с пожаром в торговом центре «Вернисаж», где 15 минут назад эвакуировали 800 человек.
Этот пожар одновременно случился в начале проспекта Фрунзе у старых деревянных бараков.
— Горят сараи на Фрунзе, сейчас и расселённые дома займутся, — пишет на Facebook очевидец Антон Голицын.
Здесь огонь действительно полыхает. Пожарные в пути.
Фото: Ирина Чистякова, Александра Савельева
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