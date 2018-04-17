Два пожара в одно время: из Фрунзенского района валит чёрный дым

Пожар на проспекте Фрунзе

Густой столб чёрного дыма валит из Фрунзенского района. Однако дым никак не связан с пожаром в торговом центре «Вернисаж», где 15 минут назад эвакуировали 800 человек.

Этот пожар одновременно случился в начале проспекта Фрунзе у старых деревянных бараков.

— Горят сараи на Фрунзе, сейчас и расселённые дома займутся, — пишет на Facebook очевидец Антон Голицын.

Здесь огонь действительно полыхает. Пожарные в пути.

Столб дыма никак не связан с пожаром в торговом центре