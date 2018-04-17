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Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области

17 апреля 2018 15:24
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полигон, Ярославль, мусорный скандал

В распоряжении 76.ru оказались цифры о том, насколько замусорены все полигоны по Ярославской области. Данные по 19 полигонам предоставили в правительстве региона.

Так, на полигоне в Пошехонском районе у деревни Новленское больше не найдётся места ни для одного кубометра мусора. Свалка заполнена на 100%. Следом идут брейтовский полигон в селе Брейтово, который заполнен на 93,5% и переславский полигон у посёлка Купанское — 93,12%. На 87,7% заполнен полигон в Любимском районе у деревни Шарна и на 87% некрасовский полигон в посёлке Приволжский.

По данным чиновников, ярославский полигон «Скоково» заполнен лишь на 46,76%. Однако эта цифра вызвала большие споры, когда её озвучили в правительстве. Дело в том, что ещё три года назад на официальном портале полигона сообщалось о 66% заполняемости.

п/п

Наименование ОРО

Местонахождение

Процент заполнения

1

Полигон ТКО

Ярославский район, д. Скоково

46,76%

2

Полигон ТКО

Рыбинский район, с. Аксеново, д. Выдрино

74%

3

Полигон ТКО «Николаевское»

Большесельский район, д. Николаевское

13%

4

Полигон ТКО

Борисоглебский район, пос. Варусово

75%

5

Полигон ТКО

Брейтовский район, с. Брейтово

93,5%

6

Полигон ТКО «Черная гора»

Гаврилов-Ямский район, д. Кундринское

63%

7

Полигон ТКО «Тюхменево»

Даниловский район, пос. Лукино

32,85%

8

Полигон ТКО

Любимский район, д. Шарна

87,7%

9

Полигон ТКО

Мышкинский район, д. Пятинское

31,5%

10

Полигон ТКО

Мышкинский район, д. Неверово

30%

11

Полигон ТКО

Некоузский район, с. Новый Некоуз

64,45%

12

Полигон ТКО

Некрасовский район, п. Приволжский

87%

13

Полигон ТКО

Переславский район, пос. Купанское

93,12%

14

Полигон ТКО

Первомайский район, д. Корхово

82,12%

15

Полигон ТКО

Пошехонский район, д. Новленское

100%

16

Полигон ТКО

Ростовский район, д. Хонятино

67,29%

17

Полигон ТКО

Тутаевский район, д. Погост

72%

18

Полигон ТКО

Угличский район, д. Селиваново

57%

19

Полигон промышленных отходов Глушицы

Рыбинский район, д. Глушицы

18,3%


— Полигоны твёрдых коммунальных отходов в Брейтовском, Некоузском, Переславском, Первомайском, Пошехонском муниципальных районах Ярославской области планируются к закрытию согласно территориальной схеме в области размещения с отходами, в том числе ТКО в Ярославской области, — рассказали в правительстве региона.

Напомним, губернатор Дмитрий Миронов заявил о том, что готов предоставить ярославский полигон под 200 тысяч тонн мусора из Подмосковья. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора (митинг не согласован).


Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Правительство ЯО
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