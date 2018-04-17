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Эксклюзив
Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области
17 апреля 2018 15:24
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В распоряжении 76.ru оказались цифры о том, насколько замусорены все полигоны по Ярославской области. Данные по 19 полигонам предоставили в правительстве региона.
Так, на полигоне в Пошехонском районе у деревни Новленское больше не найдётся места ни для одного кубометра мусора. Свалка заполнена на 100%. Следом идут брейтовский полигон в селе Брейтово, который заполнен на 93,5% и переславский полигон у посёлка Купанское — 93,12%. На 87,7% заполнен полигон в Любимском районе у деревни Шарна и на 87% некрасовский полигон в посёлке Приволжский.
По данным чиновников, ярославский полигон «Скоково» заполнен лишь на 46,76%. Однако эта цифра вызвала большие споры, когда её озвучили в правительстве. Дело в том, что ещё три года назад на официальном портале полигона сообщалось о 66% заполняемости.
Напомним, губернатор Дмитрий Миронов заявил о том, что готов предоставить ярославский полигон под 200 тысяч тонн мусора из Подмосковья. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора (митинг не согласован).
Фото: Правительство ЯО
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