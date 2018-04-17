Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области

Чиновники подсчитали, сколько места есть на ярославских полигонах

В распоряжении 76.ru оказались цифры о том, насколько замусорены все полигоны по Ярославской области. Данные по 19 полигонам предоставили в правительстве региона.

Так, на полигоне в Пошехонском районе у деревни Новленское больше не найдётся места ни для одного кубометра мусора. Свалка заполнена на 100%. Следом идут брейтовский полигон в селе Брейтово, который заполнен на 93,5% и переславский полигон у посёлка Купанское — 93,12%. На 87,7% заполнен полигон в Любимском районе у деревни Шарна и на 87% некрасовский полигон в посёлке Приволжский.

По данным чиновников, ярославский полигон «Скоково» заполнен лишь на 46,76%. Однако эта цифра вызвала большие споры, когда её озвучили в правительстве. Дело в том, что ещё три года назад на официальном портале полигона сообщалось о 66% заполняемости.

№ п/п Наименование ОРО Местонахождение Процент заполнения 1 Полигон ТКО Ярославский район, д. Скоково 46,76% 2 Полигон ТКО Рыбинский район, с. Аксеново, д. Выдрино 74% 3 Полигон ТКО «Николаевское» Большесельский район, д. Николаевское 13% 4 Полигон ТКО Борисоглебский район, пос. Варусово 75% 5 Полигон ТКО Брейтовский район, с. Брейтово 93,5% 6 Полигон ТКО «Черная гора» Гаврилов-Ямский район, д. Кундринское 63% 7 Полигон ТКО «Тюхменево» Даниловский район, пос. Лукино 32,85% 8 Полигон ТКО Любимский район, д. Шарна 87,7% 9 Полигон ТКО Мышкинский район, д. Пятинское 31,5% 10 Полигон ТКО Мышкинский район, д. Неверово 30% 11 Полигон ТКО Некоузский район, с. Новый Некоуз 64,45% 12 Полигон ТКО Некрасовский район, п. Приволжский 87% 13 Полигон ТКО Переславский район, пос. Купанское 93,12% 14 Полигон ТКО Первомайский район, д. Корхово 82,12% 15 Полигон ТКО Пошехонский район, д. Новленское 100% 16 Полигон ТКО Ростовский район, д. Хонятино 67,29% 17 Полигон ТКО Тутаевский район, д. Погост 72% 18 Полигон ТКО Угличский район, д. Селиваново 57% 19 Полигон промышленных отходов Глушицы Рыбинский район, д. Глушицы 18,3%



— Полигоны твёрдых коммунальных отходов в Брейтовском, Некоузском, Переславском, Первомайском, Пошехонском муниципальных районах Ярославской области планируются к закрытию согласно территориальной схеме в области размещения с отходами, в том числе ТКО в Ярославской области, — рассказали в правительстве региона.

Напомним, губернатор Дмитрий Миронов заявил о том, что готов предоставить ярославский полигон под 200 тысяч тонн мусора из Подмосковья. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора (митинг не согласован).





