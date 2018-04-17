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Ярославские активисты: в «Скоково» приезжают те же машины, которые ездили в Волоколамск
17 апреля 2018 15:43
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Столичный мусор уже везут Ярославль? Сегодня активисты, выступающие против того, чтобы из столицы на ярославский полигон привозили мусор, и устроившие возле «Скоково» дежурства, насчитали семь мусоровозов с московскими номерами.
— До 12:30 на полигон «Скоково» проехало минимум семь мусоровозов с номерами московского региона, — написали активисты в группе «Московский мусор в Ярославской области» в социальной сети «ВКонтакте». — Примерный объем ввезённых отходов, по нашей оценке, больше 350 кубов — каждый мусоровоз везёт по 2 контейнера в 30 кубов. Наше правительство считает 1 куб мусора равным 1 тонне, значит, даже по этой оценке ввезли около 350 тонн.
Активисты сравнили переписанные сегодня номера мусоровозов с теми, которые ездили в Волоколамск — большинство из них совпало. Номера машин, приезжавших на полигон в Волоколамск, есть на сайте администрации района в разделе «Документы», «Мониторинг транспорта».
Тем временем правительство Ярославской области ответило на запрос 76.ru, повезут ли к нам мусор из Подмосковья. Чиновники заявили, что вопрос сотрудничества Москвы и Ярославля находится в стадии проработки. Примерно такой же ответ на запрос получил депутат областной думы Александр Воробьёв, который зовёт ярославцев выйти на митинг.
Мусорный скандал разгорелся в Ярославле после того, как стало известно, что ярославские власти готовы помочь Подмосковью с утилизацией мусора на полигоне «Скоково».
Фото: «Московский мусор в Ярославской области»/VK.com, «Московский мусор в Ярославской области»/VK.com, Администрация Волоколамского района
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