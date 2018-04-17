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«Он не может приземлиться»: круживший над Туношной «Боинг» напугал ярославцев
17 апреля 2018 15:24
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Более десяти кругов с заходом на посадку в аэропорт в Туношне сделал сегодня самолёт Boeing 737-8LJ авиакомпании «Аэрофлот». Жители посёлка, расположенного рядом, заметившие это, успели поволноваться.
— Самолёт не может приземлиться — кружит и кружит над аэропортом, — сообщили в редакцию 76.ru обеспокоенные жители Туношны.
В МЧС успокоили — всё в полном порядке. А сотрудники аэропорта рассказали, что произошло.
— Это тренировочный полёт «Аэрофлота», — рассказали в аэропорту Ярославль. — У нас с этой авиакомпанией заключён договор, и здесь их пилоты отрабатывают свои навыки. Экипаж отрабатывал посадку и взлёт без касания взлётно-посадочной полосы.
Подобные учения проводятся регулярно. Их устраивают в то время, когда в аэропорту нет взлётов и посадок других бортов. А этим летом из Туношны будет летать много пассажирских самолётов. Мы уже писали о том, почём отсюда можно улететь на популярные курорты.
Фото: аэропорт Туношна, flightradar24.com
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