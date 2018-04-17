Повезут или нет: правительство ответило на запрос 76.ru о московском мусоре

Чиновники объяснили, почему к нам можно везти мусор из Подмосковья

76.ru спросил у чиновников правительства Ярославской области прямо: повезут ли к нам мусор из Подмосковья? Областные власти спустя 10 дней ответили на официальный запрос. Правда, ответ оказался не такой же прямой и понятный, как наш вопрос.

— Возможность сотрудничества Москвы и Ярославской области в данном вопросе находится в стадии проработки, — ответили в правительстве Ярославской области. — Учитывая социальную значимость сферы организации деятельности по обращению с ТКО в Ярославской области, вопрос размещения в регионе ТКО, образующихся на территории Москвы, обсуждается с привлечением представителей общественности и депутатского корпуса Ярославской областной думы. Кроме того, сообщаем, что размещение дополнительного объема ТКО технически возможно на расположенном в Ярославском муниципальном районе полигоне ТКО «Скоково». При условии размещения не более 200 000 тонн ТКО, снижение ресурса полигона составит 4% от остаточной вместимости объекта.

И в завершение добавили, что на других полигонах, кроме «Скоково», складировать московский мусор точно не планируют. Примерно такой же ответ на запрос получил депутат областной думы Александр Воробьёв, который устроил пикет под окнами правительства и зовёт ярославцев на митинг.

Возмущения в городе по поводу мусора начались, когда стало известно — власти всё же решили «помочь Подмосковью» и привезти на полигон «Скоково» столичный мусор. Назвали уже и имена тех, кто этим займётся.





