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Мост, река и крыши девятиэтажек: что будет видно с 65-метрового колеса обозрения
17 апреля 2018 14:13
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Колесо обозрения на Которосльной набережной потихонечку растёт. И пока в соцсетях спорят, нужно оно нам или нет, мы решили проверить — а что с него вообще видно-то будет? И подняли дрон на 65-метровую высоту — ровно столько метров от земли будет на самой высокой точке колеса.
Колесо предложили построить летом прошлого года. Аттракцион должен стать самым высоким в России, установить его решили рядом с парком 1000-летия за концертно-зрелищным центром «Миллениум».
— На проект выделено 150 миллионов рублей. Это на основание колеса, установку, иллюминацию и благоустройство территории вокруг, — рассказали в мэрии Ярославля.
Строительство огромного колеса пришлось не по душе ярославским градозащитникам, они требовали уменьшить высоту до 10 метров или перенести аттракцион из центра города.
Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области жалобы градозащитников рассмотрел. И частично согласился — в зоне охраняемого природного ландшафта (какой и является место, где начали ставить колесо) такие объекты могут быть не выше десяти метров.
Городские власти, похоже, предостережение не получили, зато получили положительную оценку лицензированных экспертов о том, что установка колеса обозрения не нарушает условия видимости архитектурных доминант с основных точек и путей зрительного восприятия. А опросы показали, что больше 80% жителей города рады появлению гигантской карусели.
В конце марта у колеса обозрения установили первую опору. Открыть аттракцион планируют в День города. Кабинки будут оборудованы обогревателями и кондиционерами. Придумать логотип для нового аттракциона предложили самим ярославцам.
Фото: Елена Вахрушева
Видео: Елена Вахрушева
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