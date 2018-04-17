В Ярославле открыли фонтан у ТЮЗа: когда включат

Рабочие прочищают механизмы фонтана

Сегодня в Ярославле открыли фонтан на площади Юности. Тот самый, по которому можно ходить. Работники чистят его механизмы, подметают внутри. Фонтан готовят к запуску.

— Все фонтаны в городе начнут работать к 9 мая, — рассказали в мэрии Ярославля.

Необычный цветомузыкальный фонтан открыли на площади Юности в прошлом году. Вокруг него и в нём самом всё лето играли дети — струи бьют прямо из-под земли. А ночью фонтан горит разноцветными огнями.