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Город

Деньги нашлись! Когда в Рыбинске поедут вставшие из-за долгов троллейбусы

17 апреля 2018 13:41
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транспорт, троллейбусы, Рыбинск

Рыбинцы в социальных делятся друг с другом советами, как сократить дворами дорогу с теми, кто не смог дождаться транспорта и решил пойти через полгорода пешком.

— К счастью, наконец-то на улице погода хорошая, можно и прогуляться, — пишут жители Рыбинска.

А местные власти и депутаты тем временем стараются решить сложившуюся в городе транспортную проблему — из-за долгов «Рыбинскэлектротранса» перед предприятием «НЭП», которое поставляет электроэнергию, встали троллейбусы.

— Произошёл спор двух хозяйствующих структур — оба предприятия частные и администрация не может влезать в их взаимоотношения, — объяснил председатель муниципального совета Рыбинска Константин Долгов. — Местные власти договорились о субсидировании троллейбусного управления из областного бюджета. Из Ярославля уже поступило три миллиона рублей.

Власти рассчитывают, что проблемы с транспортом благодаря траншу решатся в кратчайшие сроки.

— Всего у транспортного предприятия перед поставщиком электроэнергии задолженность порядка четырёх миллионов рублей, — уточнил депутат Ярославской областной думы от Рыбинска Владимир Денисов.

Сейчас в Рыбинске уже возобновили работу троллейбусы по маршрутам № 1 и № 6. Не вышли в рейсы машины по обесточенным линиям на маршрутах № 4 и № 5. Но скоро и они должны поехать.

— Сегодня в 15 часов возобновится работа всех троллейбусных маршрутов, — пообещали в троллейбусном управлении.

Пока в те районы, куда перестали ходить троллейбусы, пустили дополнительные автобусы и маршрутки.

Михаил Контуев
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Фото: администрация Рыбинска
Продажа авто, мото
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