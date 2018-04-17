В Ярославле откроют филиал «Руси сидящей»

В Ярославле будут помогать заключённым

Благотворительный проект «Русь сидящая» откроет в Ярославле свой филиал, где будут помогать пострадавшим от российского правосудия.

В Ярославле откроют «Юридическую клинику» и «Медиалабораторию». В первой будут работать юристы, а также специалисты, которые помогут освободившимся заключённым вновь вернуться в общество. Во второй научат заключённых рассказывать свои истории через СМИ, передавая парадоксы и проблемы правосудия. Офис фонда расположится неподалёку от СИЗО № 1.

— Мы пытаемся разработать новые механизмы взаимодействия общества и пенитенциарных органов, разработать альтернативные подходы к общественному контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы и создать сеть провайдеров юридической помощи в непосредственной близости от мест лишения свободы, — рассказала основатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. — Мы предоставим заключенным, родственникам заключенных, юристам и адвокатам, журналистам и экспертному сообществу полноценный набор инструментов защиты прав заключенных (и партиципаторных моделей реинтеграции), а обратная связь даст возможность разработать рекомендации по реформированию российской пенитенциарной системы.

Создатели ярославского филиала устроят пресс-конференцию уже в этот четверг, на которой будет также присутствовать экс-заммэра Ярославля Дмитрий Донсков. Он был оправдан судом в деле о взятке опального мэра Урлашова.



