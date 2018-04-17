Пробки будут из-за Крестного хода

Завтра в центре Ярославля перекроют движение. Об этом предупредили в мэрии. Заторы на дорогах будут из-за Крестного хода. Завтра Толгскую икону Божией матери доставят в Успенский собор.

— 22 апреля с 08:00 до 09:00 по маршруту Речной вокзал (Волжская набережная нижний ярус) — Мякушинский спуск — Волжская набережная (верхний ярус) — Народный переулок — Советская площадь — площадь Челюскинцев будет затруднено движение транспорта, — рассказали в мэрии Ярославля.

Власти пояснили, что от Мякушинского спуска до Советской площади будет перекрыто движение. Остальные улицы — пешеходные.

С общественным транспортом тоже беда: во всех автобусах настоящая давка. Православные едут на кладбище в Радоницу.