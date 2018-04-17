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В центре Ярославля перекроют движение
17 апреля 2018 13:28
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Завтра в центре Ярославля перекроют движение. Об этом предупредили в мэрии. Заторы на дорогах будут из-за Крестного хода. Завтра Толгскую икону Божией матери доставят в Успенский собор.
— 22 апреля с 08:00 до 09:00 по маршруту Речной вокзал (Волжская набережная нижний ярус) — Мякушинский спуск — Волжская набережная (верхний ярус) — Народный переулок — Советская площадь — площадь Челюскинцев будет затруднено движение транспорта, — рассказали в мэрии Ярославля.
Власти пояснили, что от Мякушинского спуска до Советской площади будет перекрыто движение. Остальные улицы — пешеходные.
С общественным транспортом тоже беда: во всех автобусах настоящая давка. Православные едут на кладбище в Радоницу.
Фото: Александра Савельева
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