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В Ярославль из Польши в сопровождении спецконвоя привезут опасную преступницу

17 апреля 2018 12:42
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деньги, Ярославль, мошенница, магия, целительница

В Россию из Польши в сопровождении конвоя везут опасную преступницу Аллу Нарушевичене. Женщину доставят в Ярославль. В отношении неё возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Всё началось ещё в 2003 году. Тогда Алла Нарушевичене была хозяйкой центра магии. К ней пришла женщина и сказала, что её дочь плохо себя чувствует. Тогда лжецелительница убедила несчастную мать, что её дочь якобы болеет неизлечимой формой лейкемии.

— Нарушевичене получила от матери более 47 тысяч долларов США, после чего скрылась с деньгами, — рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Спустя некоторое время выяснилось, что девочка, к счастью, ничем не больна. Лжецелительницу объявили в международный розыск. В августе 2017 года Нарушевичене задержали на территории Польши. В феврале 2018 года польская сторона приняла решение о выдаче обвиняемой России.

Вчера Аллу Нарушевичене экстрадировали в Россию.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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