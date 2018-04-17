Предъявите документы: две фирмы, которые хотят заняться мусором в Ярославле, снова проверят

Мусорный скандал всё раскручивается

Мусорная история в Ярославской области затягивается. Заниматься нашими (и, видимо, московскими) отходами хотят сразу две фирмы, но к обеим возникли вопросы.

Вчера их заявки рассмотрела комиссия. Но выбор не сделала.

— Возникла необходимость в дополнительной информации в отношении представленных документов, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Принято решение о направлении запросов в уполномоченные органы государственной власти с целью подтверждения документов и материалов, представленных заявителями в составе заявок на участие в конкурсном отборе.

Следующее заседание комиссии состоится 19 апреля. На следующий день после митинга, на который соберутся противники ввоза московского мусора в Ярославскую область.