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Предъявите документы: две фирмы, которые хотят заняться мусором в Ярославле, снова проверят
17 апреля 2018 12:25
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Мусорная история в Ярославской области затягивается. Заниматься нашими (и, видимо, московскими) отходами хотят сразу две фирмы, но к обеим возникли вопросы.
Вчера их заявки рассмотрела комиссия. Но выбор не сделала.
Всё о мусорном скандале в Ярославской области.
— Возникла необходимость в дополнительной информации в отношении представленных документов, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Принято решение о направлении запросов в уполномоченные органы государственной власти с целью подтверждения документов и материалов, представленных заявителями в составе заявок на участие в конкурсном отборе.
Следующее заседание комиссии состоится 19 апреля. На следующий день после митинга, на который соберутся противники ввоза московского мусора в Ярославскую область.
Фото: правительство Ярославской области
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