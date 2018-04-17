Спасли детей, собаку и пенсионерку: в Рыбинске наградили героев, рискнувших жизнью ради других

Отважные рыбинцы спасли нуждающихся в помощи людей

В Рыбинске наградили героев, которые, рискнув собственной жизнью, спасли людей.

Три происшествия, случившиеся 30 марта и 1 апреля, могли закончиться трагедией. 30 марта на проспекте Революции в одном из домов начался пожар. В квартире, где вспыхнул огонь, дома была только 13-летняя девочка. Случайно оказавшиеся рядом рыбинцы Глеб Смирнов и Максим Поляков, услышав детские крики, бросились на помощь. Они залезли на балкон горящей квартиры и вывели ребёнка на улицу. Сами получили ожоги и травмы, но девочка не пострадала.

1 апреля в Рыбинске загорелась квартира в одном из домов на улице Качалова. Неподалёку оказался пожарный Артём Осьминин, который возвращался домой после смены. Ещё до приезда своих коллег он бросился на помощь. Максим вынес из дома 12-летнего мальчика, который уже потерял сознание. А затем вернулся назад и помог выбраться его бабушке.

В этот же день ближе к вечеру на Волге дежурили спасатели Евгений Щавлев и Максим Фёдоров. Они увидели, что под лёд провалилась собака, а в след за ней её хозяин, который пытался помочь любимцу. Сильное течение буквально затягивало собаку и мужчину под воду. Спасательная операция заняла семь минут. Благодаря грамотным действиям спасателей, мужчина и его питомец остались живы.

— Искренне благодарю вас за героические поступки. Спасибо, что проявили неравнодушие. Это очень важный пример для всех нас. Пример профессиональной работы спасателей и пожарного, людей, которые на службе и вне неё остаются верными своему долгу. Особый пример — люди, которые не носят форму, но не смогли пройти мимо, поступили человечно — помогли тому, кто нуждался в помощи, и спасли жизнь ребенка, — обратился к отважным рыбинцам глава города Денис Добряков.



Также глава Рыбинска дал поручение направить ходатайство на имя начальники Главного управления МЧС России по Ярославской области о представлении всех рыбинских героев к награде.