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«Супергерой есть в каждом»: чиновники позвали ярославцев на субботник образом полуголого спартанца
17 апреля 2018 11:27
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Чиновники мэрии Ярославля в своих социальных сетях активно зазывают горожан прийти на субботник. На своих страничках они стали выкладывать видео с призывом 21 апреля помахать граблями. В ролике полуголый сильный мужчина в образе спартанца поднимает большое бревно и куда-то уносит.
— Надеешься, что во дворе приберутся спартанцы? — говорит голос за кадром. — Не надейся — приходи на субботник. Супергерой есть в каждом.
Идея записать такое видео пришла сотрудникам управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля.
— Мы решили взять образ сильного мужчины, который всем знаком и ассоциируется с помощью, — рассказал руководитель управления Хаджи Бадалов. — На роль спартанца позвали знакомого, а бревно просто нашли в одном из дворов. Бюджетные деньги на создание видеоролика мы не использовали. Всё это снял и смонтировал наш штатный сотрудник.
Большой весенний субботник пройдёт в Ярославле 21 апреля. Прибираться в городе ярославцев чиновники призывают целый месяц, начиная с этого дня. Для этих целей власти обещают выделить более 150 единиц техники и все необходимые инструменты.
Фото: мэрия Ярославля
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