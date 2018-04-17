«Супергерой есть в каждом»: чиновники позвали ярославцев на субботник образом полуголого спартанца

Актёра для ролика сотрудники мэрии нашли среди своих знакомых

Чиновники мэрии Ярославля в своих социальных сетях активно зазывают горожан прийти на субботник. На своих страничках они стали выкладывать видео с призывом 21 апреля помахать граблями. В ролике полуголый сильный мужчина в образе спартанца поднимает большое бревно и куда-то уносит.

— Надеешься, что во дворе приберутся спартанцы? — говорит голос за кадром. — Не надейся — приходи на субботник. Супергерой есть в каждом.

Идея записать такое видео пришла сотрудникам управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля.

— Мы решили взять образ сильного мужчины, который всем знаком и ассоциируется с помощью, — рассказал руководитель управления Хаджи Бадалов. — На роль спартанца позвали знакомого, а бревно просто нашли в одном из дворов. Бюджетные деньги на создание видеоролика мы не использовали. Всё это снял и смонтировал наш штатный сотрудник.

Большой весенний субботник пройдёт в Ярославле 21 апреля. Прибираться в городе ярославцев чиновники призывают целый месяц, начиная с этого дня. Для этих целей власти обещают выделить более 150 единиц техники и все необходимые инструменты.