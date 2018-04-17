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Спаси экологию — зайди к прокурорам: ярославцы пожалуются на мусор и вонючую воду людям в погонах
17 апреля 2018 10:50
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Особенно остро в последнее время в Ярославской области стоят вопросы экологии — люди протестуют против ввоза московского мусора и требуют очистить водопроводную воду от навоза. На это всё и не только можно будет пожаловаться людям в погонах. На вокзале Ярославль-Главный приём граждан проведут волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов и северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов.
— С ними можно будет обсудить вопросы трудовых прав, мусора, плохой воды, рубки леса и многое другое, — рассказали в транспортной прокуратуре. — Также они примут жалобы по темам экологии и транспорта.
Встреча состоится 23 апреля с 11:30 до 12:30. Записаться на личный приём к прокурорам можно по телефону (4852) 44-12-54.
Фото: Евгения Емельдинова
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