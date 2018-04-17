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В Ярославль привезут икону с частицей мощей святого воина

17 апреля 2018 10:06
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выставка, Ярославль, Фёдор Ушаков

19 апреля в Ярославль привезут икону святого праведного воина Фёдора Ушакова с частицей мощей. Желающие смогут поклониться образу адмирала в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на выставке «Мир и клир» с 19 по 24 апреля.

В бывших казармах устроят уникальную выставку, посвященную непобедимому адмиралу Фёдору Ушакову — будет представлено 20 раритетов, среди которых карты сражений, редкие фотографии, награды.

— Уверен, наша выставка вызовет большой интерес и внесет свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, — рассказал президент «Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского» Павел Карпухин. — Жители ярославской земли смогут открыть для себя неизвестные стороны личности святого праведного воина Фёдора Ушакова, его многогранность, подвиг и потаенную жизнь.

Экспозиция будет работать с 9 до 19 часов.

В прошлом году непобедимому адмиралу в Рыбинске решили установить необычный памятник. Ушакова изобразят ребёнком.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
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