В Ярославль привезут икону с частицей мощей святого воина

Портрет Фёдора Ушакова

19 апреля в Ярославль привезут икону святого праведного воина Фёдора Ушакова с частицей мощей. Желающие смогут поклониться образу адмирала в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на выставке «Мир и клир» с 19 по 24 апреля.

В бывших казармах устроят уникальную выставку, посвященную непобедимому адмиралу Фёдору Ушакову — будет представлено 20 раритетов, среди которых карты сражений, редкие фотографии, награды.

— Уверен, наша выставка вызовет большой интерес и внесет свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, — рассказал президент «Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского» Павел Карпухин. — Жители ярославской земли смогут открыть для себя неизвестные стороны личности святого праведного воина Фёдора Ушакова, его многогранность, подвиг и потаенную жизнь.

Экспозиция будет работать с 9 до 19 часов.

В прошлом году непобедимому адмиралу в Рыбинске решили установить необычный памятник. Ушакова изобразят ребёнком.