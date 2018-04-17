На Московском проспекте водитель проломил забор

У машины оказалась разбита передняя часть

Сегодня в пять утра на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП. В районе дома № 18 занесло автомобиль. Машина влетела в забор, переднюю часть авто сильно помяло.

— Я ехал в сторону Нефтестроя. Этот автомобиль ехал чуть позади меня. В районе остановки «Улица Градусова» я услышал грохот и в зеркало увидел, как он влетел в забор. Остановился спросить, всё ли в порядке, не нужна ли помощь. Из-за руля вышел парень, от которого сильно пахло алкоголем. Через минуту подъехал экипаж ДПС, — рассказал очевидец ДТП Игорь Трубинов.