На Московском проспекте водитель проломил забор

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Сегодня в пять утра на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП. В районе дома № 18 занесло автомобиль. Машина влетела в забор, переднюю часть авто сильно помяло.
— Я ехал в сторону Нефтестроя. Этот автомобиль ехал чуть позади меня. В районе остановки «Улица Градусова» я услышал грохот и в зеркало увидел, как он влетел в забор. Остановился спросить, всё ли в порядке, не нужна ли помощь. Из-за руля вышел парень, от которого сильно пахло алкоголем. Через минуту подъехал экипаж ДПС, — рассказал очевидец ДТП Игорь Трубинов.
Фото: Игорь Трубинов
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