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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Космос»
17 апреля 2018 09:28
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В понедельник в торговом центре «Космос» в Дзержинском районе Ярославля эвакуировали всех работников и посетителей. Спасатели устроили здесь учения.
— По замыслу учений в службу спасения 01 поступило сообщение, что произошло возгорание на третьем этаже в одном из помещений торгового центра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — После срабатывания пожарной сигнализации персонал учреждения организовал вызов пожарной охраны и эвакуацию посетителей торгового центра посредством громкоговорящей связи.
Прибывшие на вызов спасатели провели разведку, потушили условный пожар и отработали приемы эвакуации людей с помощью специальных спасательных устройств.
— Кроме отработки эвакуации мы проверили состояние противопожарных водоисточников и соблюдение правил противопожарной безопасности в торговом центре, — рассказали в МЧС.
Спасатели по всему городу устраивают учения после трагедии в Кемерово, где загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Эвакуируют людей не только из торговых центров, в выходные учения прошли в поликлинике.
Фото: МЧС
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