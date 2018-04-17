В Ярославле эвакуировали торговый центр «Космос»

Некоторых людей выводили с помощью специальных спасательных устройств

В понедельник в торговом центре «Космос» в Дзержинском районе Ярославля эвакуировали всех работников и посетителей. Спасатели устроили здесь учения.

— По замыслу учений в службу спасения 01 поступило сообщение, что произошло возгорание на третьем этаже в одном из помещений торгового центра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — После срабатывания пожарной сигнализации персонал учреждения организовал вызов пожарной охраны и эвакуацию посетителей торгового центра посредством громкоговорящей связи.

По замыслу учений огонь загорелся на третьем этаже

Прибывшие на вызов спасатели провели разведку, потушили условный пожар и отработали приемы эвакуации людей с помощью специальных спасательных устройств.

— Кроме отработки эвакуации мы проверили состояние противопожарных водоисточников и соблюдение правил противопожарной безопасности в торговом центре, — рассказали в МЧС.

Пожарные и персонал отработали эвакуацию людей

Спасатели по всему городу устраивают учения после трагедии в Кемерово, где загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Эвакуируют людей не только из торговых центров, в выходные учения прошли в поликлинике.