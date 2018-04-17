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Ярославские кавээнщики пробегут полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»
17 апреля 2018 06:20
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В Ярославской области вот-вот стартует большой беговой сезон. В этом году пробежать по Золотому кольцу собрались около 37 тысяч человек, среди участников даже отметились ярославские кавээнщики команды «Радио Свобода», известной на всю страну.
— Одновременно с полумарафоном состоится фестиваль «В движении». Роллеры, скейтеры, bmx-райдеры — лучшие в номинации «Сорви голова» — покажут класс и пощекочут зрителям нервы. Силу продемонстрируют их коллеги по силовому экстриму. Таким экстремальным будет наш фестиваль в Тутаеве, — рассказали организаторы.
Первый забег и фестиваль пройдут в Тутаеве 1 мая, регистрация на забеги ещё открыта. Всего же за сезон забеги пройдут в семи городах Ярославской области (Тутаев, Мышкин, Углич, Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль, Ростов), а также в Костроме, Владимире, Москве, Сергиевом Посаде и Коломне.
Кстати, в ноябре прошлого года известный бегун Дмитрий Ерохин пробежал 777 километров по Золотому кольцу. Как ему это удалось: читайте в материале.
Фото: Предоставлено организаторам
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