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Без навоза и хлорки: власти решили, что в Ростове из кранов потекла нормальная вода
16 апреля 2018 17:53
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В Ростове с 14 апреля отменили специальный режим обработки воды и перестали подвозить цистерны с водой. Лабораторное исследование Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском районе показало, что все параметры качества воды соответствуют нормам.
Специальный режим обработки воды вводили для дополнительной очистки водопроводной воды. С 6 апреля жители стали жаловаться на запах навоза от воды из-под крана. Оказалось, что в реку Устье, из которой ведётся водозабор, попали стоки с навозом с поля, расположенного рядом с животноводческим комплексом. Вот только с очисткой воды перестарались. Вместо навоза она стала невыносимо пахнуть хлоркой. Жители Ростова не могли ни готовить на такой воде, ни душ принять, бросились в магазины скупать воду в канистрах и выстраивались в очереди за чистой водой из цистерн.
— Каждый год паводок является серьезным испытанием как для населения, так и для органов местной власти. Он создает особую нагрузку на водоочистные сооружения, — сказал глава Ростовского района Алексей Константинов. — В этом году нам пришлось столкнуться с проблемами немного иного характера, чем обычно: в реку Устье, откуда идет забор воды для нужд граждан, попали загрязненные стоки. Учитывая всю важность беспрерывного водоснабжения, в кратчайшие сроки был разработан комплекс мер, направленных на устранение причин и последствий данной ситуации. Принимаемые меры дали положительные результаты, сейчас вода соответствует всем установленным нормам. В дальнейшем мы приложим максимум усилий для предотвращения подобного.
Сейчас в районе продолжается половодье. Чтобы больше не допустить подобных ситуаций, в Ростове усилили контроль за соблюдением технологии очистки и обеззараживания воды.
Фото: Михаил Контуев
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