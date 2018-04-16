×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Без навоза и хлорки: власти решили, что в Ростове из кранов потекла нормальная вода

16 апреля 2018 17:53
590 0
вода, Ярославская область, Ростов, вода в Ростове

В Ростове с 14 апреля отменили специальный режим обработки воды и перестали подвозить цистерны с водой. Лабораторное исследование Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском районе показало, что все параметры качества воды соответствуют нормам.

Специальный режим обработки воды вводили для дополнительной очистки водопроводной воды. С 6 апреля жители стали жаловаться на запах навоза от воды из-под крана. Оказалось, что в реку Устье, из которой ведётся водозабор, попали стоки с навозом с поля, расположенного рядом с животноводческим комплексом. Вот только с очисткой воды перестарались. Вместо навоза она стала невыносимо пахнуть хлоркой. Жители Ростова не могли ни готовить на такой воде, ни душ принять, бросились в магазины скупать воду в канистрах и выстраивались в очереди за чистой водой из цистерн.

— Каждый год паводок является серьезным испытанием как для населения, так и для органов местной власти. Он создает особую нагрузку на водоочистные сооружения, — сказал глава Ростовского района Алексей Константинов. — В этом году нам пришлось столкнуться с проблемами немного иного характера, чем обычно: в реку Устье, откуда идет забор воды для нужд граждан, попали загрязненные стоки. Учитывая всю важность беспрерывного водоснабжения, в кратчайшие сроки был разработан комплекс мер, направленных на устранение причин и последствий данной ситуации. Принимаемые меры дали положительные результаты, сейчас вода соответствует всем установленным нормам. В дальнейшем мы приложим максимум усилий для предотвращения подобного.

Сейчас в районе продолжается половодье. Чтобы больше не допустить подобных ситуаций, в Ростове усилили контроль за соблюдением технологии очистки и обеззараживания воды.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Михаил Контуев
Продажа авто, мото
Далее: Стало известно, когда переделают «туалетный» фонтан и сам парк Мира

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (13): Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (10): очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,29 62,89
EUR 76,29 77,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.04
USD 62,28 0,85
EUR 76,84 1,09
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.