«Тут люди горят, вы слышите?»: в Сети появились записи звонков в МЧС из горящей «Зимней вишни»

Девятиминутная аудиозапись запечатлела несколько десятков обращений в МЧС в самом начале жуткого пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Люди просят вывести их из центра, ругаются, спрашивают, где пожарные и скорая. Чаще всего им отвечают: «Подождите, к вам уже едут».

Запись опубликовал паблик Mash «ВКонтакте». Первый звонок поступает извне торгового центра, звонящая еще спокойна («Здравствуйте, по-моему, горит «Зимняя вишня», дым с крыши валит очень сильно»). Затем, судя по всему, звонят уже из самой «Зимней вишни». Есть звонки и от тех, чьи близкие и родные оказались заперты в горящем центре. Паника нарастает, и в какой-то момент оператор начинает хамить: «Едут к вам пожарные, ко мне какие претензии». В одном из разговоров звонящая жалуется на то, что за 20 минут приехала только одна бригада скорой. Заканчивается запись диалогом с мужчиной-оператором, который на один из звонков отвечает: «Вы мне мешаете работать, мне отделения посылать надо». «Ну вы уроды, конечно», — говорит звонящая и кладет трубку.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По данным МЧС, в нем погибло 64 человека, из них 41 ребенок. По одной из версий, людей не удалось вовремя эвакуировать, потому что запасные выходы были закрыты, а сработавшую пожарную сигнализацию отключили сотрудники торгового центра. В результате трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку, а по всей России прошла волна проверок торговых центров на их соответствие требованиям пожарной безопасности. 28 марта в стране был объявлен национальный траур.